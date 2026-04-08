Робота-андроида поселить в доме не прочь 70% опрошенных россиян

Россияне в целом не испытывают страха перед новыми технологиями, даже если не до конца понимают, как они устроены. Проведенный к конференции Data Fusion опрос ВТБ показал, что около 70% респондентов готовы делегировать бытовые задачи человекоподобным роботам и жить с ними под одной крышей.

В основе работы интеллектуальных систем, включая роботов, лежат большие данные. Россияне ежедневно создают о себе массивы информации, пользуясь интернетом, банковскими сервисами и цифровыми платформами. Однако уровень понимания технологий остаётся низким: лишь пятая часть опрошенных хорошо представляет, что такое большие данные, хотя эта технология все активнее влияет на их повседневную жизнь и работу.

При этом россияне достаточно точно угадывают основные сферы применения больших данных: 47% считают, что они применяются для анализа поведения потребителей и персонализации услуг; 40% думают, что для научных исследований и разработки технологий; 35% связывают их с прогнозированием различных событий и явлений, например, прогноза погоды, автомобильного трафика или эпидемий; а 34% назвали целью их сбора автоматизацию бизнеса и государственных услуг.

Почти 70% россиян в разной степени готовы поселить у себя в доме человекоподобного робота для решения бытовых задач, например, для уборки, готовки или ухода. Также около половины россиян ощущают влияние ИИ-сервисов на свои когнитивные навыки (память, внимание и мышление). Но для 32% россиян это влияние положительное, а для 17% — отрицательное. Опасения по поводу потери работы из-за ИИ умеренные. Так, 25% россиян боятся, что ИИ может заменить их в ближайшие 5–10 лет, при этом только 7% реально сталкивались с такими случаями, еще около 21% слышали о подобных случаях.

"Поведение пользователей формируется быстрее, чем знания: сначала люди начинают применять сервисы, а уже потом пытаются разобраться, как они работают. Такой подход создает риск манипуляций и снижает уровень осознанного потребления технологий. Мы активно участвуем в повышении финансовой грамотности и популяризации технологий, в том числе ИИ и больших данных. Благодаря развитому рынку финансовых технологий, большинство россиян не испытывают сильного страха перед ИИ и даже готовы интегрировать его в повседневную жизнь", — сказал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Опрос был проведен в феврале 2026 года в городах с населением свыше 100 тыс. человек. В нем приняло участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18-65 лет.