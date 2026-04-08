Туркомплекс "Абалак" после пожара в ресторане приостановил работу до 13 апреля

11:20 08 апреля 2026
В связи с пожаром в ресторане комплекс "Абалак" приостанавливает работу до понедельника включительно, сообщается на сайте туркомплекса.

"Благодарим всех за поддержку, неравнодушие и слова участия. Отдельно хотим успокоить: все запланированные летние фестивали состоятся в полном объёме. Все ранее приобретённые билеты остаются действительными. Мы держим вас в курсе и сообщим дополнительно о возобновлении работы", - говорится в сообщении.

Теги: Абалак , пожары , рестораны , туристы
