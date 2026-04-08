Туркомплекс "Абалак" оперативно устраняет последствия ночного пожара в ресторане

Команда туркомплекса "Абалак" намерена за 7-10 дней устранить последствия пожара в ресторане "Белая сова", сообщил глава Тобольска Петр Вагин.

"Вчера в 23:56 в селе Абалак на территории туристического комплекса произошло возгорание в здании ресторана "Белая сова". Пожарные подразделения прибыли оперативно. Слаженные действия расчетов позволили локализовать возгорание и исключить распространение огня на соседние строения. Причины инцидента выясняются, но главное – обстановка под контролем. В течение 7-10 дней всё будет восстановлено и запущено в рабочем режиме. Команда комплекса уже приступила к устранению последствий. Со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку нашим соседям из Тобольского округа", - сообщил Вагин.

Глава города отметил, что в туркомплекс "Абалак" съезжаются и тоболяки, и туристы со всех уголков, у команды туркомплекса большие планы на сезон и событийная повестка – важно все это сохранить.