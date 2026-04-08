Магазин "Светофор" закрыли на 20 суток в тюменском селе Исетское

Магазин "Светофор" в Исетском приостановлен на 20 суток из-за грубых нарушений санитарных норм. Владельцем торговой точки является ООО "Торгсервис 72", решение о временном закрытии магазина принял Исетский районный суд.

Ранее также из-за нарушений требований санитарно-эпидемиологических правил на двадцать суток закрылся "Светофор" в селе Омутинском.