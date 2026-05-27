Конкурс по ИИ для детей и молодёжи AI Challenge стартовал в России и других странах

К Дню защиты детей стартовал ежегодный международный конкурс по искусственному интеллекту для детей и молодёжи AI Challenge. Он поможет ребятам из России и других стран погрузиться в мир искусственного интеллекта и прокачать свои навыки на реальных задачах технологического бизнеса. Конкурс будет интересен и начинающим, и тем, кто уже хорошо разбирается в ИИ. Зарегистрироваться можно до 15 сентября 2026 года.

Задачи для конкурса подготовили Сбер, компании-партнёры и участники Альянса в сфере искусственного интеллекта. Ребята смогут испытать свои силы в разработке автономных универсальных ИИ-агентов для информационной безопасности, систем автоматического восстановления изображений, решений для обработки обращений граждан и выявления скрытых ИИ-манипуляций с изображениями и многих других актуальных задачах.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

AI Challenge объединяет талантливых и целеустремлённых ребят, которые будут создавать новые технологии и продукты, менять целые индустрии. Каждый год мы усложняем задачи конкурса — и каждый раз участники с ними прекрасно справляются. На реальных бизнес-кейсах школьники и студенты очень быстро растут как профессионалы, получают знания и навыки для работы в ведущих технологических компаниях. AI Challenge — это трамплин в будущее: и для самих ребят, и для России в целом.

Участники будут соревноваться в категориях "Начинающие" (для детей до 13 лет включительно), "Школьники" (до 18 лет включительно), "Студенты" (индивидуальный и командный трек для студентов вузов и колледжей до 25 лет). Нужно хорошо разбираться в ИИ и классическом машинном обучении.

Сильнейших наградят на международной конференции Artificial Intelligence Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта") в Москве. Призовой фонд — 15,6 млн рублей. Победители AI Challenge смогут пройти образовательную программу по подготовке российской школьной сборной для участия в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в 2027 году.