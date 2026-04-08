Тюменская компания выплатила 3,8 млн рублей долгов по зарплате

В Тюменской области после вмешательства прокуратуры строительная компания выплатила 36 работникам более 3,8 млн рублей долгов по зарплате.
По обращению работников строительной организации о нарушении трудовых прав прокуратура провела проверку и выявила несоблюдение сроков выплат. Руководителю предприятия внесли представление об устранении нарушений закона и оштрафовали.
По материалам прокурорской проверки в отношении директора возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты, сообщили в облпрокуратуре.
