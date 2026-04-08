Тюменская компания выплатила 3,8 млн рублей долгов по зарплате

12:10 08 апреля 2026
В Тюменской области после вмешательства прокуратуры строительная компания выплатила 36 работникам более 3,8 млн рублей долгов по зарплате.

По обращению работников строительной организации о нарушении трудовых прав прокуратура провела проверку и выявила несоблюдение сроков выплат. Руководителю предприятия внесли представление об устранении нарушений закона и оштрафовали.

По материалам прокурорской проверки в отношении директора возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты, сообщили в облпрокуратуре.

Теги: долги по зарплате , прокуратура , строительство
