Первый авиарейс Red Wings из Тюмени в Батуми состоится 13 июня

Red Wings открыла продажи билетов на новое прямое направление Тюмень – Батуми. Полеты будут выполняться на российских самолетах SSJ 100 один раз в неделю в летний сезон. Первый рейс состоится 13 июня, сообщили в компании.

Из "Рощино" рейсы запланированы по субботам в 5.10, обратные вылеты – по пятницам в 23710. Время в пути до курорта Аджарии составит четыре часа.

"Новый рейс свяжет нефтяную столицу России с черноморским побережьем Грузии прямым перелетом и упростит поездки в Батуми для жителей Тюменской области. Пассажиры смогут сэкономить время в пути и добираться без пересадок. Батуми, омываемый Черным морем, остается популярным направлением среди российских путешественников. Город известен историческими достопримечательностями, в том числе Батумской крепостью, православными храмами XIX века и старым кварталом Чорохи. Курорт также славится местной кухней и фестивалями", - отмечается в релизе.

С запуском нового направления Red Wings будет летать в Грузию в общей сложности из 15 российских городов. Помимо новых маршрутов, прямые рейсы в Батуми выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Краснодара и Сочи.