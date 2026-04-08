Предприниматель из-за фальшивых "Адидас" лишился товара и денег

Мировой суд Ялуторовска признал 39-летнего предпринимателя, в чьем магазине нашли более ста вещей марки "ADIDAS", виновным в незаконном использовании чужого товарного знака (ч. 1 ст. 180 УК РФ) и оштрафовал на 100 тысяч рублей, контрафактная продукция конфискована в доход государства.



В суде установлено, что подсудимый приобрел у неустановленных лиц 117 единиц товара (спортивные костюмы, толстовки, пуховики, кроссовки), маркированного зарегистрированными товарными знаками "ADIDAS" и под видом оригинальной продукции выставил на продажу в своем магазине в Ялуторовске. В декабре 2025 года контрафакт изъяли сотрудники полиции. Исключительное право на товарный знак "ADIDAS" на территории РФ и принадлежит компании "Адидас АГ", которой обвиняемым причинен ущерб в сумме свыше 700 тыс. рублей.