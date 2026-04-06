Около 90 медиков планируют за год трудоустроить в Югре по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

На программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" на 2026 год Югра из федерального бюджета получит софинансирование в размере 39%. Планируется, что этой мерой поддержки воспользуются 89 медицинских работников, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" реализуются в соотвествии с нацпроектом "Продолжительная и активная жизнь".
