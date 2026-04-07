Тюменские депутаты ознакомились с работой "Тюменьгортранса"

"Тюменьгортранс" обеспечивает транспортное обслуживания населения, а также отвечает за светофорное регулирование, внедрение интеллектуальных транспортных систем и в последние годы - за развитие системы платных муниципальных парковок.

Как предприятие работает и какие технологии использует - об этом, а также о мониторинге дорожной обстановки, регулировке светофоров и анализе транспортных потоков депутатам Тюменской гордумы рассказал во время их визита в центр управления дорожным движением и в центральную диспетчерскую службу и.о. директора предприятия Евгений Ташланов.

Ежедневно на линию в Тюмени выходит более 900 автобусов, эксплуатируются 1575 остановочных комплексов, 72 из них smart - с электронными табло о прибытии транспорта, подсветкой и возможностью зарядки телефона. Движение в городе регулируется 478 светофорными объектами, которыми можно удаленно управлять, в том числе менять режимы работы и корректировать пешеходные фазы. 76 светофоров оснащены детекторами и самостоятельно анализируют транспортный поток, меняют настройки в течение суток в зависимости от востребованности.

В настоящее время в городе организовано более 6 тысяч парковочных мест. Вопросы об их функционировании, особенно в условиях ограничений интернета, интересуют депутатов. В частности, Сергей Морев напомнил, что на одном из заседаний думы поднимался вопрос о резидентном обслуживании, как это реализовано в Москве, где у некоторых домов нет своего парковочного пространства. Также обсуждалась ситуация, когда у горожан возникают затруднения с оплатой из-за отсутствия интернета. "Видим, что работа в этом направлении ведется", — отметил депутат.

Есенгалий Ибраев добавил, что система постоянно дорабатывается и становится удобнее для жителей. "Поступает много обращений от горожан, которые считают, что первые 15 минут парковки бесплатны. На самом деле это время предназначено только для того, чтобы водитель успел поставить машину и произвести оплату через систему. Очень важно, чтобы каждый житель понимал: необходимо обязательно отмечать окончание парковки, иначе система будет автоматически рассчитывать оплату, и в случае нарушения могут быть применены штрафные санкции, — подчеркнул он.

Депутаты передали пожелания жителей об установке информационных табличек и QR-кодов на остановках и улицах, названных в честь известных земляков. По мнению народных избранников, это сделает городскую среду более интересной и познавательной для тюменцев.