Авиасообщение с труднодоступными районами возобновили в Тюменской области  

11:42 07 апреля 2026
Полеты в руднодоступные села и деревни Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского округов возобновили в Тюменской области, первый рейс состоялся накануне по маршруту Тобольск – Ачиры – Тобольск.

Всего в 2026 году предусмотрено выполнение 289 авиарейсов по 15 маршрутам, субсидируемым правительством Тюменской области. Полеты выполняют вертолеты Ми-8АМТ/МТВ "ЮТэйра".

