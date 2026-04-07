Авиасообщение с труднодоступными районами возобновили в Тюменской области

Полеты в руднодоступные села и деревни Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского округов возобновили в Тюменской области, первый рейс состоялся накануне по маршруту Тобольск – Ачиры – Тобольск.

Всего в 2026 году предусмотрено выполнение 289 авиарейсов по 15 маршрутам, субсидируемым правительством Тюменской области. Полеты выполняют вертолеты Ми-8АМТ/МТВ "ЮТэйра".