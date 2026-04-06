Тюменская область выкупила у АК "Ямал" акции терминала "Рощино"

Тюменская область является единственным акционером АО "Терминал Рощино" после того, как в начале декабря 2025 года выкупила акции у АО "Авиационная транспортная компания "Ямал", сообщает Интерфакс.

"В связи с выкупом обществом собственных акций в количестве 37,407 млн шт. у акционера АО "АТК "Ямал" с 8 декабря 2025 года, Тюменская область является единственным акционером общества, владельцем 46,528 млн шт акций общества, что составляет 100% голосующих акций общества", - цитирует строки из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за прошлый год информагентство.

АО "Терминал-Рощино" осуществляет работы по содержанию, реконструкции аэровокзального комплекса, передает имущество в аренду АО "Аэропорт "Рощино". До 2023 года в числе акционеров АО, помимо департамента имущественных отношений Тюменской области и "АТК "Ямал", был также департамент имущественных отношений ЯНАО.