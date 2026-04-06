Банки России до 18 апреля проводят акцию по обмену монет

С 6 по 18 апреля по всей стране проходит акция. Каждый желающий может обменять скопившуюся мелочь на банкноты или зачислить ее на свой банковский счет.

Банк России чеканит значительное количество монет, но большая их часть не возвращается в оборот, поскольку люди предпочитают расплачиваться банкнотами или картами, а монеты оседают в копилках и больше не используются. Акция стимулирует возврат металлических денег в торговый оборот.

Сдать скопившуюся дома мелочь можно в любой банк, участвующий в акции. Для этого достаточно прийти в офис кредитной организации с паспортом. Монеты желательно заранее рассортировать по номиналам, чтобы сократить время на обмен. Для зачисления монет на счет нужно быть клиентом этого банка.

Мелочь также принимают в сетевых магазинах. В торговых точках паспорт не потребуется, но могут быть дополнительные условия, например, ограничения по времени приема.

В прошлом году в осенней акции "Монетная неделя" в тюменском регионе приняли участие 142 подразделения банков и более 660 торговых точек. Жители Тюменской области, Югры и Ямала сдали в банки 1,5 млн монет на общую сумму 7,5 млн рублей. Общий вес мелочи составил 7,3 тонны.

Подробности акции, адреса офисов банков, магазинов, участвующих в акции в Тюменском регионе, условия обмена и время приема монет можно узнать на сайте монетнаянеделя.рф.