Тюменцам рассказали, как будут строить Южный обход, который станет частью трассы М-12 "Восток"

Южный обход Тюмени планируют построить с 2026 до 2029 года, проект реализует ГК "Автодор" после подписания соглашения между Минтрансом России и Тюменской областью. Финансирование предусмотрено из областного бюджета.
Согласно проекту, строительство пройдет в несколько этапов.
Первый участок — от дороги Тюмень — Боровский — Богандинский до трассы Р-254 "Иртыш" (Червишевский тракт).
Второй — от Р-254 "Иртыш" до трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень.
Также в планах строительство двух транспортных развязок — на Московском и Червишевском трактах.
Новый участок протяженностью около 20 км станет частью федеральной трассы М-12 "Восток", которую продлят до Омска.
