Несколько низководных мостов закрыты из-за паводка в Тюменской области

09:22 06 апреля 2026
Восемь низководных мостов в Ялуторовском, Аромашевском, Вагайском, Абатском и Викуловском округах закрыты для проезда транспорта до схода воды, информация об этом размещена на Геопортале Тюменской области.

В Ялутороском округе закрыт мост через Тобол на дороге в деревню Криволукскую.

В Аромашеском округе четыре моста через реку Вагай, ведущие в деревни Дербень, Кармацкая и Бобровка, Валгина, а также село Русаково, деревни Батурина, Преображенка, Нововыйгрышнева.

В Вагайском округе закрыт мост через Вагай на дороге в деревни   Новоуфимская и Ольгино.

На реке Ишим проезда нет на двух мостах, из за этого отрезанными от "большй земли" в Абатском округе оказались  село Назарово, деревни Черемшанка и Юрта, в Викуловоском - деревни Тюлешов Бор и Заборка.

