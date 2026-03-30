Доход от вкладов более чем в два раза превышает доход от сдачи недвижимости

Финансисты проанализировали две наиболее распространенные стратегии получения пассивного дохода — инвестиции в жилую недвижимость для последующей сдачи в аренду и открытие банковского вклада. При подсчете оказалось, что сдача объекта недвижимости премиум или бизнес-класса в аренду приносит собственнику около 4–6% годовых в виде арендных платежей. Для сравнения: размещение средств на банковских вкладах или, например, в облигациях позволяет получать 14–17% годовых. Таким образом, разрыв в доходности достигает двукратного, а в отдельных случаях — трехкратного значения.

Чтобы сформировать стабильный ежемесячный доход в размере 200 тысяч рублей за счет аренды, требуется капитал около 50 миллионов рублей. Аналогичный пассивный доход без необходимости управления объектом, поиска арендаторов и оплаты содержания недвижимости достигается при размещении на депозите суммы около 17 миллионов рублей.

"В условиях текущей макроэкономической конъюнктуры мы фиксируем смену инвестиционных приоритетов как у состоятельных, так и у розничных клиентов, — отметил Евгений Береснев, заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ.

По оценке эксперта, когда ставки по вкладам снизятся, структура спроса неизбежно начнет трансформироваться. Денежные потоки перераспределятся в пользу ценных бумаг, что может стать драйвером роста фондового рынка, а также в реальные активы, традиционно защищающие от инфляции, — золото и недвижимость, которые станут более привлекательными за счет потенциального роста стоимости.