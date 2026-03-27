Почта России предлагает тюменцам застраховаться на случай укуса клещей

Жители Тюменской области в любом почтовом отделении могут застраховаться от укусов клещей. Страховка стоит в районе 400 рублей, при наступлении страхового случая выплаты по ней обещают от 500 тысяч до 2 млн рублей, в прошлом году полисы оформили полторы тысячи жителей региона.

Программа называется "Антиклещ", реализует ее Почта России. "За пару минут в почтовом отделении можно оформить полис на себя или члена семьи. Это гарантирует своевременную помощь в любой точке страны, что особенно актуально в период дачного сезона и отпусков", — отметил директор УФПС Тюменской области Евгений Балыбердин.

Оформить защиту "Антиклещ" можно в любом почтовом отделении, жители сел и пенсионеры могут оформить на дому во время визита почтальона. Чтобы получить полис, достаточно показать паспорт и оставить свои контактные данные. Программа начинает действовать через несколько дней, поэтому лучше купить страховку заранее, до майского пика активности клещей.