Семена сомнительного происхождения изъяли у торговца в Тюмени

Россельхознадзор вывил и изъял из магазина тюменского предпринимателя пакетированные семена овощей, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Всего выявлено 36 таких сортов, в том числе томаты "Сила трех сердец", "Гаргамель", "Командир полка", "Черри-формула любви", "Де Барао Гигант", "Золотой стиль", "Японский трюфель красный", "Белый айсберг"; огурцы "Обские изумруды", "Египетская сила", "Веселый паровозик" и др.

Всего c начала 2026 года проведено шесть контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, по результатам которых выдано шесть предостережений.