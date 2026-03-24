В "Сибуре" рассказали, как в Тобольске выращивают кадры для своих производств

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил значительную роль компании "Сибур" в развитии образовательной сферы и формировании кадрового потенциала для промышленных предприятий, вместе с губернаторами Тюменской области и Югры он побывал на крупнейшем в стране нефтегазохимическом комплексе "ЗапСибНефтехим", выпускающем базовые полимеры.

На тобольской промплощадке гости ознакомились с инициативами компании "Сибур", направленными на развитие общего образования, системы среднего профессионального образования (СПО), построение комплексной экосистемы подготовки специалистов для нефтегазохимической отрасли, а также на профессиональное ориентирование учащихся. Данные проекты реализуются СИБУРом в сотрудничестве с властями Тюменской области и администрацией города Тобольска.

Целенаправленная деятельность по формированию актуальной и эффективной образовательной системы ведётся на всех этапах — от раннего знакомства школьников с профессиями и повышения интереса к ключевым дисциплинам, таким как физика, химия и математика, до углублённого обучения в СПО и развития института наставничества. Ключевая цель — мотивировать талантливую молодёжь оставаться в регионе, наглядно показывая перспективы карьерного развития и профессионального роста в нефтехимии. Согласно опросу ВЦИОМ, проведённому в 2025 году, свыше 50% тобольских школьников рассматривают получение среднего профессионального образования в качестве стартового этапа своей карьеры.

Министр просвещения Сергей Кравцов:

В Тобольске мы видим отличный пример того, как должна строиться современная система подготовки кадров. Здесь выстроена бесшовная модель образования: в школе активно проводятся профориентационные мероприятия, уделяется внимание углубленному изучению профильных предметов. Затем обучение продолжается в оснащенных современным оборудованием мастерских "Профессионалитета". В Тобольском многопрофильном техникуме выстроено продуктивное взаимодействие с будущим работодателем. Студенты еще до выпуска знают, какое у них будет рабочее место, и получают именно те навыки, которые действительно востребованы на производстве. Такой подход в рамках проекта "Профессионалитет" гарантирует молодым специалистам уверенный старт в карьере.

В 2025 году департамент образования Тобольска и "ЗапСибНефтехим" утвердили дорожную карту, регламентирующую совместную работу со школами. Профориентация начинается с 7 класса и включает в себя программы получения первой профессии "ПрофиСибура" на площадке Тобольского многопрофильного техникума (ТМТ), организацию специализированных "Сибур-классов", а также проведение различных совместных событий. Об этой работе министру рассказали во время визита делегации в школу №16 имени В.П. Неймышева. В рамках национального проекта "Образование" и программы "Тобольск настоящий" данное образовательное учреждение было расширено: построен новый школьный корпус на 1200 мест и детский сад на 550 мест, а историческое здание школы капитально отремонтировано с улучшением прилегающей территории. В учебный процесс здесь интегрирована цифровая образовательная среда и используется обширная библиотека цифрового контента.

На уровне среднего профессионального образования основным партнёром "Сибура" выступает Тобольский многопрофильный техникум. На его базе создана передовая система подготовки кадров, тесно связанная с ресурсами корпоративного учебного центра СИБУРИНТЕХ. Специалисты центра вовлечены в обновление учебных планов ТМТ и в повышение квалификации его педагогов, что гарантирует соответствие обучения запросам производства.

С сентября 2025 года в техникуме действует модель обучения "4+2": четыре дня теоретических занятий в аудиториях ТМТ чередуются с двумя днями практической работы в СИБУРИНТЕХе. По этой схеме обучаются 400 студентов, а занятия ведут корпоративные тренеры компании, обеспечивающие передачу современных производственных стандартов. Важным аспектом системы является развитие преподавательского состава: 32 педагога технического отделения прошли стажировки в СИБУРИНТЕХе, Томском политехническом университете, Тюменском областном государственном институте развития регионального образования и Московском институте профессиональной переподготовки педагогов. Для мотивации наиболее успешных преподавателей "Сибур" учредил специальные гранты.

Благодаря соглашению о развитии Тобольского многопрофильного техникума, подписанному в 2024 году между компанией, правительством Тюменской области и городской администрацией, при поддержке программы "Тобольск настоящий" в учебном заведении проведена масштабная модернизация материальной базы и созданы новые рабочие места для педагогического и управленческого персонала. В мае 2025 года ТМТ стал участником федерального проекта "Профессионалитет" Минпросвещения РФ, нацеленного на глубокую интеграцию СПО с реальной экономикой и гарантированное трудоустройство выпускников.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

В результате тесного взаимодействия с работодателями у студентов есть возможность обучаться на современных станках и оборудовании. Условия обучения максимально приближены к реальному производству. Таким образом, мы выпускаем, что называется, готовых специалистов под ключ. Яркий пример – партнерство компании "СИБУР" с Тобольским многопрофильным техникумом. В сентябре мы открываем на базе техникума кластер в химической отрасли. Проект "Профессионалитет" решает задачи повышения качества профессиональной подготовки и гарантирует выпускникам трудоустройство. Это повышает шансы ребят на успешную карьеру.

В результате техникум стал одним из ведущих учебных заведений региона, готовящих кадры для нефтегазохимической, перерабатывающей и добывающей отраслей. По итогам приёмной кампании 2025 года конкурс на специальность "Аппаратчик нефтехимического производства" достиг девяти человек на место.

Сейчас на "ЗапСибНефтехиме" трудится более 3 300 сотрудников, еще около 300 рабочих мест будет создано в рамках нового комплекса по производству полипропилена ДГП-2, запуск которого намечен на 2027 год.