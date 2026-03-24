Тюмень, Югра и Ямал запустят пилот по развитию малых предприятий в колледжах

Министр просвещения России Сергей Кравцов в Тобольске при участии глав трех регионов провел совещание по повышению качества среднего профессионального образования. Итогом стала договоренность протестировать запуск малых предприятий в колледжах.

Участники обсудили эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования в Тюменской области и ж Югре, а также меры для повышения качества образования — от образовательных программ по модели "Профессионалитета" до демонстрационного экзамена с участием работодателей.

"Мы возродили систему взаимодействия колледжей и предприятий. С этой целью был создан проект "Профессионалитет", когда компании участвуют в составлении программ, управлении колледжем, организации практической подготовки. Теперь важно перейти на следующий этап — проводить воспитательную работу в системе среднего профессионального образования, развивать производственные практики, создавать малые предприятия при колледжах. Мы договорились, что в пилотных регионах: Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе — мы проанализируем этот механизм для распространения на другие регионы", — сказал Сергей Кравцов.

Демонстрационный экзамен как основная форма ГИА по программам СПО тоже закреплён в законе об образовании.