Тюменских студентов учат выращивать тюльпаны

Студенты Заводоуковского агротехнологического колледжа осваивают тонкости ухода за тюльпанами, практику для них организовали в тепличном комплексе индивидуального предпринимателя Татьяны Староверовой, пишет департамент АПК.

Под руководством преподавателя ребята изучали, как правильно ухаживать за луковицами тюльпанов после обрезки. Каждый был занят делом: студенты внимательно слушали, чётко следовали алгоритму, работали слаженно и дружно. Несмотря на усталость, все остались довольны результатами своего труда.

В конце мероприятия хозяйка тепличного комплекса подарила ребятам луковицы тюльпанов.