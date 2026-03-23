Тюменских студентов учат выращивать тюльпаны

13:00 23 марта 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Студенты Заводоуковского агротехнологического колледжа осваивают тонкости ухода за тюльпанами, практику для них организовали в тепличном комплексе индивидуального предпринимателя Татьяны Староверовой, пишет департамент АПК.

 Под руководством преподавателя ребята изучали, как правильно ухаживать за луковицами тюльпанов после обрезки. Каждый был занят делом: студенты внимательно слушали, чётко следовали алгоритму, работали слаженно и дружно. Несмотря на усталость, все остались довольны результатами своего труда.

В конце мероприятия хозяйка тепличного комплекса подарила ребятам луковицы тюльпанов.  

 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2026