Финансовый рынок сохранит тренд на "кредитную оттепель"

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке задает четкий вектор на дальнейшее оживление кредитной активности на розничном рынке. По оценкам ВТБ, в первом квартале выдачи кредитов физлицам в России могут составить порядка 2,3 трлн рублей. Рост – более чем на 50% по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Параллельно со снижением ставок по кредитам продолжит меняться и ситуация на рынке накоплений. Учитывая тренд на смягчение политики регулятора, банки могут начать снижать доходность по депозитам. Это стимулирует вкладчиков фиксировать текущие высокие ставки. По итогам года рост общего объема пассивов может составить +10%.
Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ:
Банки усиливают конкуренцию за заемщиков, не только снижая ставки, но и возвращая программы рефинансирования. Для пользователей это – возможность сэкономить и позволить себе покупки в разгар весеннего сезона. Наряду с возможностью "купить" актуальность сохраняет и тренд на "копить". Ставки по вкладам продолжают опережать инфляцию, особенно – на длинные сроки.
