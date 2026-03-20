В Тюмени открылся крупнейший спортивный комплекс "Лайм Фитнес"

В Тюмени при поддержке региональных властей, Инвестиционного агентства и администрации города открылся спортивный комплекс семейного отдыха "Лайм Фитнес" площадью 10 000 кв. метров. Комплекс способен принимать до 3 000 человек в день и включает 50-метровый плавательный бассейн, детский бассейн для обучения плаванию, а также зоны для спортивных секций и подготовки спортсменов.

Глава города Максим Афанасьев отметил, что это один из крупнейших городских проектов последних десятилетий и подарок жителям к 440-летию Тюмени.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов подчеркнул, что в регионе реализуется 19 проектов в сфере спорта с экономическим эффектом в 7,2 миллиарда рублей и созданием почти 700 новых рабочих мест. Среди них — строительство и модернизация объектов для гимнастики, футбола, водных и ледовых видов спорта.

