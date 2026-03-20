Спрос на золото растет: слитки теперь продают не только в Москве

Жители крупных городов, включая Тюмень, теперь могут покупать, хранить и продавать золотые слитки, в своем регионе. Продолжительный период времени такой сервис был только в Москве и Санкт-Петербурге.
Золото традиционно относят к "защитным" активам, из-за возможности снизить риски, связанные с колебаниями курса. Интерес россиян к инвестициям в драгоценный металл заметно вырос, на это повлияли отмена НДС на покупку золота и устойчивый рост его стоимости. По результатам прошлого года доходность выросла на 28%, в этом году рост усилился еще на 17%. За последние десять лет цена на золото выросла – на 313%. По данным ВТБ, за прошлый год накопления тюменцев в золоте выросли на 37%.
Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ:
В условиях, когда стоимость золота обновляет исторические максимумы, мы наблюдаем соответствующие изменения в поведении инвесторов. Золото рассматривается как одна из ключевых точек опоры. Запуск операций со слитками – это выравнивание инвестиционных возможностей для жителей разных регионов по всей стране.
