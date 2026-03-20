Стоимость квадрата в готовых квартирах Тюмени за февраль снизилась на 5%

В феврале цены на вторичном рынке Тюмени снизились на 5%, а средняя площадь продающихся квартир увеличилась на 2%, анализ рынка на данных тематического поиска Яндекса по квартирам провела нейросеть Алиса AI.

В феврале 2026 года в Тюмени стоимость квадратного метра готового жилья снизилась на 5% и составила 130 000 рублей, при этом средняя площадь квартир выросла на 2% (до 50,4 кв. м). Медианная полная стоимость лота относительно января снизилась на 3% — до 6,4 млн рублей.

В целом по России в феврале медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке городов с населением более 500 тыс. жителей снизилась на 0,8% относительно января и составила 138 000 рублей, при этом в 18 городах цены снизились, а еще в восьми — стагнировали. В городах-миллионниках за месяц медианная цена метра готового жилья сократилась значительнее — на 1,6%, до 157 000 рублей.

Помимо Тюмени, ощутимое снижение медианной стоимости квадратного метра на вторичном рынке городов с населением более 500 тыс. жителей в феврале зафиксировано в Барнауле (−4,7% до 128 000 рублей) и Воронеже (−4,3% до 113 000 рублей).

Еще в ряде городов динамика цен на вторичном рынке в феврале оставалась в зоне стагнации — изменение медианной стоимости квадратного метра находилось в пределах половины процента. Так, например, в Ростове-на-Дону (−0,4% до 128 000 рублей), Омске (−0,3% до 112 000 рублей) и Балашихе (-0,3% до 171 000 рублей) медианная стоимость квадратного метра готового жилья за месяц практически не изменилась.

Тройку лидеров по стоимости квадратного метра на вторичном рынке традиционно составляют Москва (+2,3% до 441 000 рублей), Санкт-Петербург (-1% до 249 000 рублей) и Казань (-4% до 202 000 рублей).

"По данным нейроанализа Алисы AI, февральская динамика на вторичном рынке показывает постепенный переход от январской стагнации к более выраженной ценовой коррекции. В условиях ограниченной рыночной активности сделки чаще совершаются по наиболее ликвидным объектам, поэтому часть собственников корректирует ценовые ожидания или временно снимает объявления с экспозиции. В результате медианные показатели стоимости квадратного метра во многих городах снижаются, однако эти изменения во многом отражают структуру текущего предложения на рынке, а не резкие изменения спроса", - сообщили в пресс-службе Яндекса.