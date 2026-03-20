Аэропорт Салехарда увеличится в три раза к 2028 году

В Салехарде в этом году стартует строительство нового терминала аэропорта, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Проект рассчитан на два этапа и включает реконструкцию существующего и строительство нового терминала с увеличением его площади и пропускной способности в три раза. После обновления площадь составит 14 тысяч квадратных метров, а пропускная способность достигнет 600 пассажиров в час. Также предусмотрены капремонт и реконструкция объектов аэродромной части. Ввод обновленной воздушной гавани в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Согласно мастер-плану опорных городов Арктической зоны, агломерация Салехард–Лабытнанги в ближайшие годы станет центром логистики и туризма. Модернизация аэропорта окружной столицы будет способствовать выполнению этой задачи и позволит расширить географию полетов. Проект включен в национальный проект "Эффективная транспортная система", а также в федеральные проекты "Развитие опорной сети аэродромов" и "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта".

Аэропорт в Салехарде станет вторым на Ямале, модернизированным по схеме государственно-частного партнерства. Первым в округе и во всей стране стал аэропорт в Новом Уренгое.