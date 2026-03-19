Opera Wellness Hotel получит 1 миллион рублей от Сбера на развитие бизнеса

Opera Wellness Hotel из Тюмени стала одним из победителей регионального этапа премии "Любимый малый бизнес" от Сбера в номинации "Гостиничный бизнес и туризм". Компания вошла в число 100 лучших предприятий, выбранных из почти 4000 заявок на территории обслуживания Уральского банка Сбербанка, и была награждена в Екатеринбурге.

В качестве приза Opera Wellness Hotel получит 1 миллион рублей на развитие бизнеса и представит Тюменскую область на финале конкурса, который состоится в Москве. Премия "Любимый малый бизнес" объединяет предпринимателей из различных сфер: от сельского хозяйства и торговли до индустрии красоты и ресторанного бизнеса.

Валерия Звонарева, директор Opera Wellness Hotel:

Для нас премия Сбера "Любимый малый бизнес" – это не просто награда. Это знак, что то, что мы делаем, откликается людям, городу и рынку. Для нас особенно ценно быть частью такого сильного предпринимательского сообщества. Благодарим Сбер за возможность быть замеченными и услышанными. Теперь есть силы развиваться дальше с ещё большей уверенностью.

Татьяна Кузьмина, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Эта победа — важное признание успехов компании и значимый шаг для развития гостиничного бизнеса в регионе. Opera Wellness Hotel получит не только финансовую поддержку, но и возможность заявить о себе на всероссийском уровне, что открывает новые перспективы для роста и укрепления позиций на рынке туризма и гостеприимства. Нам приятно, что тюменские предприниматели активно участвуют в премии "Любимый малый бизнес". В этом году от Тюменской области было порядка 400 заявок на участие.

Из более чем 42 тысяч заявок, поступивших со всей России, в финал регионального этапа премии "Любимый малый бизнес" прошли 1100 бизнесменов. На территории Уральского банка Сбербанка победителями стали 100 предпринимателей, из них 9 заберут заветный миллион и поборются за гран-при – отдых на премиальном курорте "Мрия" в Крыму.