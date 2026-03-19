МЧС России планирует построить в Арктике более 20 объектов до 2050 года

В рамках проекта комплексного плана развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора (ТТК) МЧС России планирует возвести более 20 объектов аварийно-спасательной инфраструктуры до 2050 года.

Финансирование первых пяти из них предусмотрено госпрограммой "Строительство". Об этом сообщил заместитель главы МЧС России Роман Курынин на заседании рабочей группы по развитию сил и средств ведомства в Арктике, сообщили в ГУМЧС Югры.

Роман Курынин:

Работа над первыми пяти объектами будет вестись с 2026 по 2031 годы. В этом году начинаем строительство аэродромной инфраструктуры в Сабетте и Арктического комплексного аварийно-спасательного центра в Тикси. С 2028 года будем возводить Арктический комплексный аварийно-спасательный центр в Диксоне, объекты аварийно-спасательной инфраструктуры в Хатанге, аэродромную инфраструктуру для размещения арктического авиационно-спасательного звена МЧС России в Угольных Копях.

Свои предложения в проект комплексного плана развития Арктической зоны РФ и ТТК МЧС России ранее направило в адрес Минвостокразвития России.

Трансарктический транспортный коридор - это комплексная транспортная система, обеспечивающая связанность территорий страны с Северным морским путем, являющимся основным участком ТТК, с речными и железнодорожными маршрутными коридорами, объектами портовой и подводящей инфраструктуры, необходимыми для перемещения грузов по морскому маршруту между западными и восточными портами Российской Федерации (Санкт Петербург - Мурманск - Архангельск - Владивосток).