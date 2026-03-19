Депутаты Тюменской областной думы утвердили еще одну меру поддержки участников СВО

Депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании регионального парламента утвердили еще одну меру поддержки для участников СВО и членов их семей.

Согласно изменениям в областной закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области" вводится новая категория получателей государственной социальной помощи по социальному контракту – участники специальной военной операции, а также супруги участников СВО, которые являются инвалидами I и II группы. Такая помощь будет оказываться без проведения оценки среднедушевого дохода.

Социальная помощь будет оказываться на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности однократно в размере не более 350 тыс. рублей. В настоящее время заключено 8 контрактов. Принятый закон позволит большему количеству участников СВО заключить социальные контракты на оказание государственной помощи и реализовать свои бизнес-проекты.

По словам первого заместителя председателя Тюменской областной думы, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Артюхова, законопроект был внесён правительством Тюменской области. Он стимулирует участников спецоперации к предпринимательской деятельности. "Это наша главная задача. Мы ориентированы на то, чтобы наши бойцы, возвращаясь домой, находили себя в мирной жизни. Важным моментом в законе является то, что на основании социального контракта помощь будет оказываться без учета доходов семьи", - прокомментировал Андрей Артюхов.

Также народные избранники внесли поправки в областной закон о гербе и флаге. Как пояснил Андрей Артюхов, подобные законопроекты приняты в 49 субъектах России. "С законодательной инициативой выступила фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы. Теперь с 1 января 2027 года флаг Тюменской области в обязательном порядке будет установлен на зданиях администраций муниципальных образований. Тем самым мы пропагандируем уважительное отношение к символам нашей Тюменской области. Это еще и демонстрация единства публичной власти: местного, регионального и федерального уровней", - сказал вице-спикер регионального парламента.

Андрей Артюхов акцентировал внимание на инициативе, с которой выступил почетный гражданин Тюмени, автор идеи "Бессмертного полка" Геннадий Иванов. Он предложил установить 6 июня в России новую памятную дату – День тружеников тыла. "Дата выбрана не случайно. Именно 6 июня 1945 года была учреждена медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Мы эту идею поддержали. Очень надеюсь, что наше предложение поддержат депутаты Государственной Думы", - отметил законодатель.

Первый вице-спикер рассказал о новой инициативе, которая тоже касается господдержки участников СВО. Фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы внесла на рассмотрение законодательного органа проект федерального закона о праве участников СВО на получение среднего профессионального образования по ускоренной программе с учетом опыта прохождения ими военной службы и полученных военно-учетных специальностей.

Идею высказали депутат Тюменской областной думы Николай Савченко и депутат Тюменской городской думы Александр Сукаченко во время обсуждения на рабочей группе перед региональным партийным форумом "Единой России" "Есть результат". На форуме она получила поддержку и войдет в новую Народную программу партии.

"Многие участники СВО во время службы овладели рабочими профессиями, например, слесарь по ремонту автомобилей, тракторист, крановщик, повар и другие. Наше предложение создает условие для более эффективной профессиональной самореализации участников СВО", - подчеркнул Андрей Артюхов.

Он добавил, что законопроектом предполагается внесение изменений в статью 68 федерального закона "Об образовании", где будет прописано право участников СВО на ускоренное прохождение образовательной программы по той рабочей профессии, военно-учётную специальность по которой они получили во время СВО.

"Мы считаем, что это очень важный законопроект. Думаю, Государственная Дума и все профильные ведомства его поддержат", - резюмировал Андрей Артюхов.