Новый Абалак: более 2 га земли в Тобольском округе предлагают инвесторам под турпроект

Новый туристический объект могут создать на территории Абалака в Тобольском округе, потенциальному инвестору предлагают земельный участок общей площадью в 2,4 га. Он находится в непосредственной близости от знаменитого Абалакского монастыря и популярного туркомплекса, пишет инфоцентр правительства Тюменской области.
Территорию разрешено использовать для создания гостиниц, эко-отелей, глэмпинга, а также спортивных и оздоровительных объектов и парков развлечений.
Глава Тобольского округа Андрей Ходосевич:
Это не просто земля, а готовая точка роста для качественно нового туристического предложения. Мы заинтересованы в привлечении ответственного инвестора, готового создать современный, востребованный объект, который усилит привлекательность всей территории и создаст новые рабочие места.
