Новый Абалак: более 2 га земли в Тобольском округе предлагают инвесторам под турпроект

15:23 18 марта 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Новый туристический объект могут создать на территории Абалака в Тобольском округе, потенциальному инвестору предлагают земельный участок общей площадью в 2,4 га. Он находится в непосредственной близости от знаменитого Абалакского монастыря и популярного туркомплекса, пишет инфоцентр правительства Тюменской области. 

Территорию разрешено использовать для создания гостиниц, эко-отелей, глэмпинга, а также спортивных и оздоровительных объектов и парков развлечений.

Глава Тобольского округа Андрей Ходосевич:

Это не просто земля, а готовая точка роста для качественно нового туристического предложения. Мы заинтересованы в привлечении ответственного инвестора, готового создать современный, востребованный объект, который усилит привлекательность всей территории и создаст новые рабочие места.

Теги: Абалак , Тобольский район , инвестиции
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2026