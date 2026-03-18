Бурильщики в Тюменской области стали лидерами спроса

Бурильщики в Тюменской области зарабатывают в среднем 160 000 руб/мес, а машинисты спецтехники могут рассчитывать на 94 000 руб/мес — и это только стартовые предложения. Но главная цифра зимы 2026 года другая: спрос на бурильщиков вырос в 2,2 раза. Специалисты Авито Работы разобрались, кто еще нужен нефтегазовым компаниям и сколько платят за вахту.

Абсолютными лидерами по общему числу открытых позиций остаются машинисты спецтехники. На них приходится максимальное количество предложений со средней зарплатой 94 000 руб/мес.

Однако самую впечатляющую динамику продемонстрировали бурильщики: за год количество вакансий для них увеличилось в 2,2 раза, а средняя предлагаемая зарплата достигла 160 000 руб/мес.

Уровень дохода в отрасли напрямую зависит от формата занятости. Для специалистов, работающих по фиксированному графику с полным днем, зарплатные вилки варьируются от 72 300 до 100 700 руб/мес. Вахтовый метод оплачивается существенно выше: здесь средние предложения работодателей находятся в диапазоне от 180 400 до 203 200 руб/мес.

Ожидания соискателей в целом соответствуют рыночным условиям. В резюме, размещенных в категории "Производство, сырье, сельское хозяйство" за период с декабря 2025 по февраль 2026 года, кандидаты указывали желаемую зарплату на уровне 79 200 руб/мес при стандартном графике и 163 700 руб/мес при работе вахтовым методом.

Преобладающим форматом занятости в отрасли остается вахта. Как отмечает Ксения Фёдорова, региональный представитель Авито Работы в Тюмени: "Основной формат, который предлагают работодатели в отрасли, остается вахтовым. Для специалистов организуют бесплатное проживание и питание, компенсируют или оплачивают проезд к месту работы, обеспечивают прохождение медкомиссии, выдают спецодежду по сезону, оформляют медицинское страхование. Типовые графики вахты — 60/30 или 45/45. Даже специалисты инженерного профиля, такие как инженеры ПТО, как правило, работают с выездами на объекты, а не удаленно".

Условия труда в конкретных вакансиях подтверждают высокий уровень социальной поддержки. Машинисту автогидроподъемника на месторождении компенсируют проезд и предоставляют место в вагон-городке. Водитель погрузчика, занятый на строительстве буровых, может рассчитывать на полис ДМС и санаторно-курортные путевки. Для машиниста дорожно-тракторных машин предусмотрено общежитие в поселке с развитой инфраструктурой. Даже для инженера ПТО, работающего в тюменском офисе по стандартному пятидневному графику, предусмотрены медицинская страховка за счет компании и корпоративные бонусы.

Рынок труда в нефтегазовой отрасли Тюменской области демонстрирует устойчивость: спрос на рабочие специальности сохраняется на высоком уровне, вахтовый метод сопровождается расширенным соцпакетом, а уровень оплаты растет пропорционально отработанному времени.