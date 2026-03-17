Причины ослабления рубля и его перспективы объяснили эксперты

Курс национальной валюты демонстрирует тенденцию к снижению под влиянием ряда экономических факторов. Эксперты выделяют несколько ключевых причин текущей динамики. Во-первых, продажи валюты в марте приостановлены в части бюджетного правила. Против февральского уровня суммарные продажи валюты уже снизились на 72%. Во-вторых, за год экспортёры сократили продажи валюты в два раза, примерно с 10 до 5 млрд долларов в месяц.

Если в апреле операции по бюджетному правилу будут восстановлены, как ожидается, с более низким параметром цены отсечения, то в краткосрочном периоде это может оказаться негативным фактором для рубля.

Инвестиционный стратег ВТБ Алексей Михеев:

Мы ждем, что в ближайший месяц рубль будет быстро ослабляться, превысит отметку 12 рублей за юань и стабилизируется в диапазоне 12-12,5 рублей за юань, а курс к доллару может достичь 82,8 рублей за доллар.​ В более долгосрочной перспективе, однако, прошедший рост цен на нефть поддержит курс рубля.

Эксперт добавляет, что на этом фоне становится актуальной валютная диверсификация инвестиционных портфелей – как за счёт включения непосредственно валютных инструментов — облигаций и юаней, так и квазивалютных, например, ценные бумаги компаний-экспортёров и золото.