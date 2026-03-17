В одной из поликлиник Тюмени внедрили ИИ-помощников

Тюменские студенты разработали цифровое решение — платформу проактивного управления, которая освободит медицинские учреждения от очередей. В основе сформированного "цифрового слоя управления" два умных модуля, работающие на основе искусственного интеллекта. В Тюмени проект тестируют на работе поликлиники №8, сообщили в ТюмГУ.

Владимир Прибытков, индустриальный партнер проекта, директор компании "Ин Нова":

Искусственный интеллект кардинально меняет ситуацию с очередями в поликлиниках. Он берет на себя всю рутину. Алгоритмы распределяют потоки пациентов, помогают с быстрой записью и даже могут предотвратить жалобы. В итоге врачи меньше тонут в бумажках, а мы проводим в коридорах гораздо меньше времени. Важно, что в работу активно включаются студенты тюменских вузов — ТюмГУ, ТИУ и ТМУ.

Проект апробируется в тюменской поликлинике № 8. "Это не про „умные камеры“, а про цифровой слой управления, — подчеркнул главврач Анатолий Смоляренко. — Мы учимся устранять проблемы до того, как они затронут пациента".

Сотрудник ТюмГУ психолог Ольга Чиркова отметила, что избавление поликлиник от очередей — это не только про удобства, но и про здоровье: