Росводоканал по концессии построит и обновит более 60 км водопровода в Ишиме

"Росводоканал Тюмень" как концессионер реконструирует и построит более 60 км сетей водоснабжения и водоотведения и 8 объектов инфраструктуры в городе Ишиме, общий объем инвестиций - более 7 млрд рублей.

Вопросы реализации концессионного соглашения обсудили во время совещания заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов, директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев, глава Ишима Федор Шишкин и генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

"Ишим - большой город. Из 16 концессий, которые мы заключили в прошлом году, именно здесь самая объёмная инфраструктура. Поэтому на выстраивание отношений и передачу объектов требуется чуть больше времени, чем в других муниципалитетах. Нам как стороне концессии важно, чтобы переход был максимально бесшовным. Население города должно получать качественные услуги ",- отметил Павел Перевалов.