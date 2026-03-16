"СВОй вектор бизнеса" запустили в Тюменской области

Более 30 ветеранов спецоперации и членов их семей, участвующих в проекте "СВОй вектор бизнеса", приступили к интенсивному обучению основам предпринимательства. В ближайшие две недели они погрузятся в тонкости создания и ведения своего дела: от юридических норм и налогов до маркетинга и финансового планирования.
Проект реализуется центром "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области совместно с региональным филиалом фонда "Защитники Отечества" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Главная особенность программы - не просто лекции, а полноценное сопровождение.
Гендиректор Инвестиционного агентства Николай Пуртов:
Проект позволяет не просто написать бизнес-план, а по-настоящему погрузиться в деловую среду региона, найти ответы на все вопросы и опереться на серьезную систему институтов развития.
Пуртов проинформировал участников о создании новой структуры по развитию компетенций и навыков ведения предпринимательской деятельности - проекте "СВОя среда" в Инвестиционном агентстве. Он представил руководителя проекта, ветерана боевых действий и участника проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Сергея Халимонова.
Вместе с командой региональных экспертов он будет сопровождать участников на всех этапах проекта.
