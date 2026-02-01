Высокий спрос на господдержку демонстрирует малый и средний бизнес

Финансисты фиксируют высокий спрос на государственную программу Минэкономразвития по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса.

Несмотря на то, что с 1 января 2025 года "Программа 1764" переориентирована исключительно на поддержку инвестиционных проектов, она продолжает сохранять ключевую роль в поддержке предпринимательства, стимулируя долгосрочное развитие приоритетных отраслей.

По данным ВТБ, 64% средств, выданных по этой программе, приходится на обрабатывающее производство и пищевую промышленность. 21% привлекли предприятия сфер транспорта и хранения, 12% – гостиниц и общественного питания, 2% – информации и связи и 1% выделенных средств предоставлен компаниям, занимающимся профессиональной и технической деятельностью и наукой.

В Тюменской области в прошлом году компании получили такую поддержку в 109 сделках на сумму в 2,4 млрд рублей.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников: