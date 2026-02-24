Около 3,3 тысячи сеянцев сосны высажено в лесах Тюмени в память о погибших на фронтах горожанах

Городские леса Тюмени занимают 2,155 тысячи гектаров, в течение прошлого года проводилась планомерная работа по их содержанию и охране, в целях воспроизводства лесов и в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне вдоль Ялуторовского тракта высажено 3 267 двулетних сеянцев сосны - по количеству горожан, не вернувшихся домой с поля боя.

Информацию об организации в 2025 году использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов и особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Тюмени, депутаты Тюменской гордумы рассмотрели на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию. С докладом по теме выступил замглавы города Александр Ильин.

Ильин подробно рассказал о выполненных работах в городских лесах, о лесовосстановлении и об уходе за насаждениями. За год с 8,1 га в лесах убрано более тысячи кубометров сухостойной древесины и валежника, вырезано свыше 115 кубометров кустарника, на 124 га проведено лесопатологическое обследование. Проведено семь экологических акций, направленных на формирование бережного отношения к природе. На 217 га (33 участка) в мае и августе проводилась акарицидная обработка, в том числе обрабатывалось 70 из 80 га Гилевской рощи. Новые сосны в честь земляков-фронтовиков высажены на площади около гектара, еще за 11 гектарами посадок прошлых лет осуществлялся необходимый уход. В 2025 году была организована работа по лесоустройству земельных участков в микрорайоне "Комарова-2" площадью 70 гектаров, в этом году ее планируется завершить.

"На территории города существуют три особо охраняемые природные территории - памятники природы регионального значения "Лесопарк Заткюменский" (100 гектаров), "Тополя" (60 гектаров), "Лесопарк имени Гагарина" (около 105 га). В настоящее время решается вопрос о придании этим территориям статуса городских лесов в установленным законом порядке. Думаю, в перспективе года -двух лет мы включим эти территории в городские леса, чтобы полноценно выполнять там все мероприятия самостоятельно, так как это городские территории, и мы в их качестве содержания заинтересованы в первую очередь", - сообщил Ильин.

Депутат Дмитрий Ошурков поинтересовался принципом выбора площадей для лесопатологического обследования - не мало ли обследовано в прошлом году учетом общей площади городских лесов? Ильин пояснил, что "Леспаркхоз" системно проводит осмотры лесного хозяйства, работы выполняются при выявлении проблемных участков, каких-то специальных нормативов для этого не предусмотрено.

Николай Моисеев сообщил, что жители города часто сообщают ему о свалках строительного мусора в лесах, и спросил, можно ли как-то ограничить заезды на эти территории. В черте города леса и так защищены от въезда транспорта, что касается периферии, то там протяженность лесов — сотни гектаров, многие из них граничат с садовыми обществами, поэтому тотально закрыть проезд в них нереально, проконтролировать невозможно, однако на снижение количества таких нарушений может повлиять фотовидеофиксация и акции, подобные сбору старых шин, считают в администрации города.

Георгий Муратов попросил пояснить намерения администрации города в части памятников природы. "Мы говорим про принятие управленческого решения на уровне региона и на уровне областной столицы относительно органа, ответственного за содержание этой территории в первую очередь. То есть за проведение там мероприятий по лесовосстановлению, противопожарных и санитарных мероприятий. Статус региональных памятников меняться не будет", - подчеркнул Ильин.

"Очень много было реализовано, чтобы сделать наш город более комфортным для проживания. Многое сделано для предотвращения пожаров и для того, чтобы мы чувствовали себя безопасными на природе. Мы вместе с администрацией города просим горожан соблюдать чистоту в лесных зонах, чтобы и другие горожане тоже получали эстетическое удовольствие от посещения наших парков, лесов и так далее", - подытожил рассмотрение вопроса председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Иван Романчук.