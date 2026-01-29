Обильные снегопады повышают риски по высокому паводку в Тюменской области

14:28 29 января 2026
В этом году вновь может возникнуть риск сильного паводка, поскольку зима выдалась снежной, сообщил губернатор Моор в своем тг-канале.

Тема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсуждалась 29 января в правительстве региона. Губернатор поручил главам муниципалитетов держать на контроле подготовку к сезону, в том числе проверить готовность защитных гидротехнических сооружений. Также остаётся актуальной и угроза лесных и ландшафтных пожаров - важно качественно провести противопожарные мероприятия

"Все запланированные работы должны быть выполнены в полном объёме и в установленные сроки", - подчеркнул Моор.

Февраль, 2026