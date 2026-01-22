12 рейсов из-за морозов отменили на автовокзале Тюмени

На автовокзале Тюмени к отмененным ранее рейсам в Шадринск, Туринск, Екатеринбург, Ирбит и Петропавловск добавились рейсы в Ханты-Мансийск, Нижнюю Туру, Викулово и Большое Сорокино. Причина прежняя - неблагоприятные погодные условия.

Движение приостановлено по следующим маршрутам:

№1996 "Тюмень АВ – Шадринск" в 08:15 23 января

№620 "Тюмень АВ – Шадринск" в 16:30 22-24 января

№620 "Тюмень АВ – Шадринск" в 11:55 22-23 января

№5786 "Тюмень АВ – Туринск" в 17:45 22-23 января

№5713 "Тюмень АВ –Екатеринбург" в 22:30 22-23 января

№715 "Тюмень АВ – Петропавловск" в 22:40 22-24 и 26 января

№8549 "Тюмень АВ – Ирбит" в 16:05 24-31 января

№808 "Тюмень АВ-Ханты-Мансийск" в 16:50 23 января

№5232 "Тюмень АВ – Екатеринбург" в 15:50 23 января

№781 "Тюмень АВ – Нижняя Тура" в 9:25 24 января

№596 "Тюмень АВ – Викулово" в 16:30 22 января

№595 "Тюмень АВ – Большое Сорокино" в 15:50 23 января

За обновлениями расписания нужно следить на официальном сайте Объединения автовокзалов и автостанций.