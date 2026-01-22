12 рейсов из-за морозов отменили на автовокзале Тюмени

14:01 22 января 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На автовокзале Тюмени к отмененным ранее рейсам в Шадринск, Туринск, Екатеринбург, Ирбит и Петропавловск добавились рейсы в Ханты-Мансийск, Нижнюю Туру, Викулово и Большое Сорокино.  Причина прежняя - неблагоприятные погодные условия.

Движение приостановлено по следующим маршрутам:

№1996 "Тюмень АВ – Шадринск" в 08:15 23 января 

№620 "Тюмень АВ – Шадринск" в 16:30 22-24 января 

№620 "Тюмень АВ – Шадринск" в 11:55 22-23 января 

№5786 "Тюмень АВ – Туринск" в 17:45 22-23 января 

№5713 "Тюмень АВ –Екатеринбург" в 22:30 22-23 января 

№715 "Тюмень АВ – Петропавловск" в 22:40 22-24 и 26 января 

№8549 "Тюмень АВ – Ирбит" в 16:05 24-31 января 

№808 "Тюмень АВ-Ханты-Мансийск" в 16:50 23 января 

№5232 "Тюмень АВ – Екатеринбург" в 15:50 23 января 

№781 "Тюмень АВ – Нижняя Тура" в 9:25 24 января 

№596 "Тюмень АВ – Викулово" в 16:30 22 января 

№595 "Тюмень АВ – Большое Сорокино" в 15:50 23 января 

За обновлениями расписания нужно следить на официальном сайте Объединения автовокзалов и автостанций.

Теги: автобусы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2026