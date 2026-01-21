Конкурс на оформление фасадов жилых домов на пешеходной улице проводят в Тюмени

Предприниматели и компании Тюмени могут принять участие в конкурсе на лучшую концепцию паблик-арта на стенах трёх домов на улице Дзержинского, заявки и работы до 16 февраля принимает центр стратегического развития "Сибирь".

Цель конкурса - собрать лучшие концепции художественного оформления фасадов жилых домов на пешеходной улице Дзержинского в центре Тюмени, объединённые идеей, усиливающей историческую идентичность места, обеспечивающей гармоничность существующей среды и подчёркивающей особенный статус улицы-музея под открытым небом.

Ключевой элемент конкурса — стены домов, которые должны превратиться в своеобразный манифест-повествование об истории улицы Дзержинского, Тюмени и её культуры, прочно связанной с традиционными ремёслами: объёмной домовой резьбой, тюменским махровым ковром, кармацкой росписью по дереву. Хронология проекта, объединяющего стены трёх домов (Дзержинского, 31, Дзержинского, 23, Хохрякова, 32) не обязана быть линейной, она может быть фрагментированной, многослойной, ритмически сложной.

Узнать подробности о конкурсе и подать заявки можно здесь.