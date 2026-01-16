В новогодние праздники автобусы Тюменской области перевезли почти 85 тысяч человек

13:12 16 января 2026
В новогодние праздники с 31 декабря по 11 января автобусы Тюменской области перевезли 84 672 пассажира.

В главном управлении строительства Тюменской области отметили, что это на 7 092 человека больше, чем в зимние каникулы 2025 года. Среди путешественников были туристы и те, кто отправлялся к родным на длительные выходные.

Самым популярным междугородним направлением в эти дни стал город Тобольск.

Фото главного управления строительства Тюменской области

Теги: автобусы , общественный транспорт , статистика
