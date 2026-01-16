В Тюменской области в 2025 году проложили почти 12 километров наружного освещения

11:49 16 января 2026
В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Тюменской области установили 11 км 934 метра линий наружного освещения.

В главном управлении строительства Тюменской области отметили, что свет появился на дороге Тобольск-Байгора-Курья, в деревне Кобякская, Ярково и на разворотной площадке у села Беркут. Также освещение установили у остановочного пункта "Подушкино" на дороге Тюмень-Каменка, в посёлке Плодопитомника Ишимского округа и в селе Казанское Вагайского округа. В десяти остановочных павильонах Тюменского и Нижнетавдинского округов тоже стало светлее.

В областном управлении автомобильных дорог отметили, что объекты выбирают по аварийности, интенсивности движения и численности населения. Кроме того, освещение провели в селе Бегитино, на остановке в Горнослинкино и на участке от Заворуево до Заозерной в Юргинском округе.

Фото Главного управления строительства Тюменской области

Теги: безопасность дорожного движения , городская среда , уличное освещение
