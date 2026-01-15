Более 70 свалок ликвидировано в тюменских лесах за 2025 год

В 2025 году в лесах Тюменской области ликвидировали 73 незаконные свалки, большая часть их находилась в Нижнетавдинском и Исетском лесничествах (29 и 23 соответственно), еще 9 свалок убрано в Тюменском, 4 в Тобольском, 3 в Ялуторовском, по 2 — в Заводоуковском и Ишимском и в Уватском лесничествах.

По всем фактам инспекторы Тюменского управления лесами провели административные расследования. Установлены три нарушителя, которые впоследствии очистили лесные участки от отходов за собственный счёт и оплатили административные штрафы.

Для предотвращения появления новых свалок и выявления нарушителей сотрудники лесной охраны регулярно патрулируют лесные участки, используют фотоловушки и беспилотники.

Несмотря на усилия, проблема незаконных свалок сохраняется, новые кучи мусора появляются в других местах. Особенно часто люди захламляют леса стройматериалами, бытовой техникой, старой мебелью и т.д7, констатировали в деплеса ТО и призвали жителей региона свозить крупногабаритный мусор на специальные санкционированные площадки (об их расположении можно в муниципальных органах власти).