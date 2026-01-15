Тюменский аэропорт за 2025 год принял и отправил более 2,76 млн пассажиров

Пассажиропоток аэропорта Тюмень (Рощино) за 2025 год превысил 2,76 миллиона человек: около 2,5 млн пассажиров обслужено на внутренних линиях, более 274 тысяч — на международных направлениях, что на 22,5% превысило показатель 2024 года.

В 2025 году полеты полеты из Тюмени осуществлялись по 47 прямым направлениям: 33 на внутренних авиалиниях, 7 — в СНГ и 7 — в страны дальнего зарубежья, сообщили в пресс-службе аэропорта.