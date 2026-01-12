Пятую часть жилья в ипотеку в Тюменской области покупают жители других регионов России

В среднем по стране 12,6% ипотек на первичном и вторичном рынках совершают покупатели из другого региона. В отдельных субъектах эта доля значительно выше: в Краснодарском крае — 30%, Калининградской области — 28%, Москве — 25%. В Тюменской области 19% недвижимости в новостройках и на вторичном рынке покупают жители других регионов, посчитали в Сбере.

Отмечается, что люди покупают жильё в других регионах для собственного переезда либо для детей, родителей, для летнего отдыха или в качестве инвестиции. На рынке новостроек доля иногородних покупателей ещё выше — 19%. В лидерах — Калининградская область (37%), Краснодарский край (36%) и Москва (31%).