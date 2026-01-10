Аэропорт Тюмени за первую неделю 2026 года принял более 44 тысяч пассажиров

44,3 тысячи человек составил пассажиропоток тюменского аэропорта "Рощино" с 1 по 7 января 2026 года. Это почти на 4% больше аналогичного периода 2025 года, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Из аэропорта "Рощино" в этот зимний сезон осуществляются полеты по 38 прямым направлениям: 26 на внутренних авиалиниях, 6 — в СНГ и 6 — в страны дальнего зарубежья.
