Траты в декабре: Сбер рассказывает, как экономить в сезон высоких расходов

Декабрь традиционно становится месяцем больших расходов: многие планируют крупные приобретения, покупают новогодние подарки близким людям или заранее оплачивают путешествия на будущий год. Чтобы эффективно управлять финансами и получать максимальный возврат средств, важно подходить к тратам осознанно. Полезными рекомендациями поделилась руководитель Сбера.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Самыми популярными покупками в декабреостаются мобильные телефоны и бытовая техника, а также расходы в заведениях общественного питания. Для максимального кешбэка рекомендуем планировать свои покупки согласно выбранным категориям программы СберСпасибо, их мы выбираем в начале каждого месяца. Используя персонализированные категории, клиенты Сбера могут оптимизировать свои финансы и экономить дополнительные средства даже в сезон высоких расходов.

Кроме того, дополнительный кешбэк приносят покупки у партнёров программы. Их список доступен в мобильном приложении Сбера в разделе "СберСпасибо". Для увеличения количествадоступных категорий кешбэка и получения повышенных бонусов можно подключить подписку Прайм или пакет услуг Премьер. Сэкономить на тратах также можно расплачиваясь накопленными бонусами.Ещё бонусы можно конвертировать в рубли, подарить другому участнику программы, потратить на подключение или продление подписки Прайм, заправить автомобиль через виртуального ассистента в приложении Сбербанк Онлайн, обменять на купон или промокод от партнеров, оплатить билеты на поезд или самолет.