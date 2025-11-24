Экспортный форум пройдет в Тюмени 26 ноября

Тюменский экспортный форум 26 ноября пройдет в музейном комплексе имени Ивана Словцова, его пленарная сессия будет посвящена теме "Время Сибири: прошлое, настоящее, будущее", в ней организаторы планируют объединить исторический опыт, современные достижения и взгляд в будущее сибирского предпринимательства.

Пленарка начнется в 18:40, ключевые спикеры и темы:

Андрей Пантелеев, заместитель Губернатора Тюменской области, представит комплексный обзор развития экспорта в регионе и покажет, как исторические корни влияют на современную деятельность компаний в докладе "О настоящем";

Дмитрий Хитров, доктор исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, погрузит участников в мир традиций сибирских купцов XIX века, раскроет особенности торговой культуры и её влияние на современное предпринимательство. Особое внимание будет уделено уникальному сибирскому характеру и роли географической удаленности в формировании особого экономического уклада в докладе "О прошлом";

Иван Карпушкин, директор лаборатории будущего, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив, представит доклад "Форсайт — будущее образа российского предпринимателя", в котором расскажет о трансформации образа российского предпринимателя и спрогнозирует, как технологии и современные реалии изменят этот образ в ближайшем будущем.

Организаторами форума выступают Центр поддержки экспорта АНО "Агентство инноваций", Торгово-промышленная палата региона при поддержке Правительства Тюменской области. Генеральный партнер - Банк ВТБ. Подробности о форуме и регистрация на сайте.





