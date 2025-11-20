В центре Тюмени продолжают расширять зоны платных парковок

10:02 20 ноября 2025
Новые платные муниципальные парковки в Тюмени появятся в границах улиц Мориса Тореза, Малыгина, Мельникайте, Республики, а также на улицах Профсоюзной, Николая Машарова, Первомайской и Хохрякова. Работы выполнят до середины декабря 2025 года в рамках третьего этапа расширения платного парковочного пространства города, сообщили в гордепартаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Стоимость оплаты будет варьироваться от 25 до 70 руб./час в зависимости от парковочной зоны. Платные парковки вводятся на улично-дорожной сети, то есть на территории, право пользования которой имеет неограниченный круг лиц, отмечается в сообщении.

 

