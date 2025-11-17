В меню школьных столовых Тюмени с ноября появится полезный мармелад

Обогащенный витаминами группы B, D и E мармелад из дикорастущей голубики, чёрной смородины, вишни, цитрусов и малины включил с этого года в меню Тюменский комбинат школьного питания "Центральный".

"Комбинат школьного питания постоянно наблюдает за тем, что производят в нашем и соседних регионах. Мы всегда стремимся давать школьникам лучшее и полезное. Продукты, которые нравятся именно детям — ключевой этап выбора", — рассказывают в комбинате.

Дегустацию мармелада с участием детей 8-16 лет провели в одной из школ. Они пробовали мармелад, угадывали вкусы, делились ощущениями, обсуждали текстуру и сладость. Звучали искренние, живые, иногда неожиданные мнения детей. Детям предложили попробовать семь вкусов мармелада. Лидерами стали "голубика–смородина–апельсин" и "вишня–апельсин". Они появятся в ноябре на школьных столах Тюмени.

"Мы занимаемся глубокой переработкой дикорастущих ягод. Но впервые получили такую прямую обратную связь от тех, кто действительно будет есть наш продукт. Дети говорят честно, и это невероятно ценно", — поделился производитель из Ханты-Мансийска.

Голубику и чёрную смородину собирают вручную в экологически чистых районах Югры, переработка проходит максимально быстро. Ягоды превращают в натуральное пюре, добавляют апельсиновый, ягодные соки и яблочный пектин. Каждая мармеладка изготовлена в форме медвежонка. Продукт не содержит искусственных красителей и ароматизаторов. Свидетельством о государственной регистрации продукции подтверждается, что мармелад применяется для питания детей в качестве дополнительного источника витаминов.

"Мы посещали фабрику сельскохозяйственного кооператива и убедились, что производство современное, чистое, безопасное, всё строго по стандартам. Запуск новых продуктов — это лишь часть большой работы, которую комбинат школьного питания "Центральный" продолжает каждый день. Мы ищем новые продукты, изучаем региональных производителей, работаем с детьми и обязательно спрашиваем их мнение", — отмечают в Комбинате.

В 2025 году в школьном меню появились новые продукты: вяленая клюква, смесь орехов миндаль, кешью, фундук, мармелад из дикорастущих ягод, сублимированная хрустящая клубника и самый востребованный продукт – "хрустящая свекла" и "хрустящая морковь", обогащенные йодированной солью.

Специалисты комбината школьного питания "Центральный" на постоянной основе ведут работу по обновлению меню, взаимодействию со школьниками разных возрастов, организуются дегустации и выездные мероприятия. Для родителей и ребят работает телефон горячей линии 8-912-995-81-11, куда они могут обращаться со своими вопросами и пожеланиями.